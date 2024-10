Lapresse.it - Migranti, ActionAid: “Cpr disastro finanziario, rimpatri fermi al 10%”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I Cpr sono “unper le finanze pubbliche” e “un modello di disumanità“. Lo sostieneche, con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari, ha realizzato il report ‘Trattenuti 2024. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri’ nel quale ricostruisce il sistema di detenzione per ilo tra il 2014 e il 2023, con dati raccolti grazie a 97 richieste di accesso agli atti a Ministero dell’Interno, Prefetture e Questure e a 53 richieste di riesame. Sono “50mila – si legge – le persone straniere detenute dal 2014 al 2023 in centri che violano i diritti umani e sono unper le finanze pubbliche, in uno scenario di progressiva e deliberata confusione tra sistema di accoglienza e detentivo, caos amministrativo e costi astronomici.