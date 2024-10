Ilfattoquotidiano.it - Manovra, il gioco delle tre carte di Salvini: si rivende il piano casa previsto dal 2023. Ma lo rimanda alla prossima estate

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il prossimo obiettivo è un grande, un grandedi edilizia residenziale pubblica per chi non può permettersi gli affitti a Milano, Roma o nelle grandi città”. Gennaio. Matteo, da pochi mesi ministroInfrastrutture del governo Meloni, annuncia di volersi occupare di case, “perché il costo della vita, soprattutto nelle grandi città, è insostenibile”. Ventuno mesi dopo, con la legge di Bilancio per il 2025, il leader della Lega rinvial’approvazione di un “nazionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale, di seguito denominato “Italia”, avente ad oggetto il rilanciopolitiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia”.