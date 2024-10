M O Nyt | Iran pronto per la guerra ma tenta ancora di evitarla

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – “L’ha ordinato alle forze armate di essere pronte per la, ma anche di cercare di”, secondo il New York Times che cita quattro funzionariiani. Secondo le fonti la guida suprema Ayatollah Ali Khamenei ha ordinato alle forze armateiane di formulare numerosi piani per rispondere alla prevista rappresaglia israeliana. Teheran attaccherà se ci saranno danni o vittime significativi, ma potrebbe trattenersi se Israele prenderà di mira solo un numero limitato di siti militari e depositi di armi. I funzionari, due dei quali appartengono al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, affermano che l’risponderà sicuramente se Israele colpirà siti petroliferi, impianti nucleari o prenderà di mira alti funzionari, con potenziali opzioni tra cui un attacco con un massimo di 1.