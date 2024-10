Lariano. Furto, tentata rapina ed uso di un ricettario rubato per acquistare farmaci oppiacei. 38enne arrestata dai Carabinieri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cronache Cittadine Lariano – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Lariano hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in L'articolo Lariano. Furto, tentata rapina ed uso di un ricettario rubato per acquistare farmaci oppiacei. 38enne arrestata dai Carabinieri Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Lariano. Furto, tentata rapina ed uso di un ricettario rubato per acquistare farmaci oppiacei. 38enne arrestata dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Nei giorni scorsi, idella Stazione dihanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in L'articoloed uso di unperdaiCronache Cittadine.

