La America's Cup tornerà a Valencia dopo due decenni? La città spagnola è sempre più in pole (Di venerdì 25 ottobre 2024) Team New Zealand sta decidendo dove e quando disputare la prossima edizione della America's Cup, dopo aver messo le mani sul trofeo sportivo più antico del mondo per la terza volta consecutiva. Sono passate meno di due settimane dal trionfo ottenuto nelle acque di Barcellona e i detentori della Vecchia Brocca stanno vagliando varie possibilità, ma la strada sembra essere segnata: la massima competizione velica potrebbe tornare a Valencia, dove andò in scena nel 2007 e nel 2010 quando venne selezionata da Alinghi (non si poteva regatare in Svizzera perché non ci sono sbocchi sul mare). Una riproposizione dell'evento a Barcellona è ormai da scartare, l'amministrazione comunale ha chiaramente fatto capire che non vuole più svenarsi: dopo aver investito circa 130 milioni di dollari per ospitare l'ultima edizione, la località catalana non sarebbe più interessata alla manifestazione.

