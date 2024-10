Georgina Rodriguez ricoverata a Riad per una polmonite: l’affetto del marito, Cristiano Ronaldo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Georgina Rodriguez ha preoccupato tutti i suoi fan con un annuncio inatteso su Instagram. La compagna di Cristiano Ronaldo ha rivelato di aver trascorso quattro giorni ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Con una foto che mostra ancora il braccialetto ospedaliero e il segno della flebo, Georgina ha rassicurato tutti: «Finalmente sono tornata a casa». La 30enne ha passato questo difficile periodo al Saudi German Hospital di Riad, Arabia Saudita, dove ha ricevuto cure attente e professionali. «Ora sto meglio, ma sono ancora in convalescenza a casa con la mia famiglia», ha aggiunto, esprimendo gratitudine per l’affetto e il supporto ricevuti dallo staff dell’ospedale. «Si sono presi splendidamente cura di me, e sono loro molto grata». Thesocialpost.it - Georgina Rodriguez ricoverata a Riad per una polmonite: l’affetto del marito, Cristiano Ronaldo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha preoccupato tutti i suoi fan con un annuncio inatteso su Instagram. La compagna diha rivelato di aver trascorso quattro giorniin ospedale a causa di una. Con una foto che mostra ancora il braccialetto ospedaliero e il segno della flebo,ha rassicurato tutti: «Finalmente sono tornata a casa». La 30enne ha passato questo difficile periodo al Saudi German Hospital di, Arabia Saudita, dove ha ricevuto cure attente e professionali. «Ora sto meglio, ma sono ancora in convalescenza a casa con la mia famiglia», ha aggiunto, esprimendo gratitudine pere il supporto ricevuti dallo staff dell’ospedale. «Si sono presi splendidamente cura di me, e sono loro molto grata».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Georgina Rodriguez in ospedale con la polmonite, ricoverata per 4 giorni. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez ricoverata 4 giorni in ospedale a causa di una polmonite. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo? Lo annuncia lei stessa con una storia su Instragram, dove si localizza ... (leggo.it)

Georgina Rodriguez ricoverata 4 giorni in ospedale con la polmonite, come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo? - Georgina Rodriguez ricoverata 4 giorni in ospedale a causa di una polmonite. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo? Lo annuncia lei stessa con una storia su Instragram, dove si localizza ... (ilmessaggero.it)

Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale: “Finalmente a casa! Ho avuto la polmonite, devo…” - La modella ha raccontato di essere stata ricoverata per 4 giorni nell'ospedale più lussuoso degli Emirati Arabi. (golssip.it)

Georgina Rodriguez in ospedale con la polmonite: come sta la compagna di Cristiano Ronaldo - L'annuncio di Georgina su Instagram:«Sono stata ricoverata 4 giorni con la polmonite». Il soggiorno nel Saudi German Hospital di Riad in Arabia Saudita ... (corriere.it)