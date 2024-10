Delitto di Garzeno, confessa il 17enne: Candido Montini non volle cambiargli 300 euro falsi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era stato fermato quattro giorni fa, ora ha confessato: svolta nel Delitto di Garzeno, il 17enne individuato grazie all’esame del Dna svolto su tutti gli abitanti del posto aveva prima negato ogni addebito ed oggi è crollato. Lui – l’inchiesta è stata portata avanti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Como – l’omicida di Candido Delitto di Garzeno, confessa il 17enne: Candido Montini non volle cambiargli 300 euro falsi L'Identità. Lidentita.it - Delitto di Garzeno, confessa il 17enne: Candido Montini non volle cambiargli 300 euro falsi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era stato fermato quattro giorni fa, ora hato: svolta neldi, ilindividuato grazie all’esame del Dna svolto su tutti gli abitanti del posto aveva prima negato ogni addebito ed oggi è crollato. Lui – l’inchiesta è stata portata avanti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Como – l’omicida didiilnon300L'Identità.

