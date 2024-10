Cinquefrondi, si accascia in strada per un malore: i carabinieri salvano la donna prima dell'arrivo del 118 (Di venerdì 25 ottobre 2024) La notte scorreva tranquilla per i carabinieri della stazione di Cinquefrondi, impegnati nella consueta perlustrazione della provincia di Reggio Calabria, quando una scena improvvisa ha rotto la quiete mentre transitavano lungo una via del paese: una donna, piegata dal malore, si è accasciata a Reggiotoday.it - Cinquefrondi, si accascia in strada per un malore: i carabinieri salvano la donna prima dell'arrivo del 118 Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La notte scorreva tranquilla per ia stazione di, impegnati nella consueta perlustrazionea provincia di Reggio Calabria, quando una scena improvvisa ha rotto la quiete mentre transitavano lungo una via del paese: una, piegata dal, si èta a

