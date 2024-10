Vigilanza sventa furto d'auto nel parcheggio del centro commerciale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salve Foggiatoday, vorrei segnalare un episodio di cronaca accaduto nel pomeriggio del 23 ottobre nel parcheggio del centro commerciale Grandapulia e finito nel migliore dei modi. Intorno alle ore 18 il sevizio di Vigilanza esterno al centro commerciale è riuscito a sventare un tentativo di furto Foggiatoday.it - Vigilanza sventa furto d'auto nel parcheggio del centro commerciale Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salve Foggiatoday, vorrei segnalare un episodio di cronaca accaduto nel pomeriggio del 23 ottobre neldelGrandapulia e finito nel migliore dei modi. Intorno alle ore 18 il sevizio di esterno alè riuscito are un tentativo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite per il parcheggio al centro commerciale - 27enne ferito ad Arese - Si sono vissuti attimi di paura poco dopo le 17 di ieri, domenica 20 ottobre, quando due automobilisti hanno iniziato a litigare, [. . ]. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito con arma da taglio ieri pomeriggio nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Il Centro di Arese. Lite per il parcheggio, accoltellato al Centro di Arese. (Ilnotiziario.net)

Pedina l'ex moglie seguendo il gps del suo telefonino e la picchia nel parcheggio del centro commerciale - Sono separati da sei mesi circa ma lui non riesce a metterci una pietra sopra. Non vuole che l’ex moglie abbia una nuova vita, solo l’idea che possa allacciare rapporti con altri lo sconvolge. Lui ha 43 anni e sospetta che la donna possa avere una nuova relazione. Vuole pedinarla e le piazza un... (Napolitoday.it)

Commercio, sempre più chiusure: a Genova si fa il deserto intorno a Piccapietra - Wellys in liquidazione è solo l’ultima saracinesca che minaccia di abbassarsi. Mentre da anni si attende un progetto vero di rilancio ... (ilsecoloxix.it)

Bosa, multipiano di Santa Giusta: «Dopo 20 anni, parcheggio alle fasi finali» - L’amministrazione comunale ha assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per le opere di completamento della struttura. (lanuovasardegna.it)

Reggio Emilia: sbatte la testa in casa e muore, giallo sulla dinamica - REGGIO EMILIA – E’ un giallo la morte di un settantenne originario della Tunisia. Il suo corpo, privo di vita, è stato trovato in queste ultime ore in un’abitazione di via San Girolamo, in centro stor ... (reggionline.com)