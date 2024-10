Trump: “Kamala non è intelligente, ha un basso QI” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2024 “Non è una persona intelligente, è una persona con un basso QI – ha affermato – Milioni di americani soffrono a causa dell'inflazione, stanno perdendo il lavoro, non possono permettersi una casa, la spesa o un'auto e tuttavia Kamala sta importando milioni di clandestini oltre i nostri confini e sta dando loro benefici fiscali a vostre spese”. “Invocherò l'Alien Enemies Act del 1798 per colpire e smantellare ogni rete criminale di migranti che opera sul suolo americano”, X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Trump: “Kamala non è intelligente, ha un basso QI” Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2024 “Non è una persona, è una persona con unQI – ha affermato – Milioni di americani soffrono a causa dell'inflazione, stanno perdendo il lavoro, non possono permettersi una casa, la spesa o un'auto e tuttaviasta importando milioni di clandestini oltre i nostri confini e sta dando loro benefici fiscali a vostre spese”. “Invocherò l'Alien Enemies Act del 1798 per colpire e smantellare ogni rete criminale di migranti che opera sul suolo americano”, X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

