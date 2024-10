Speciale Halloween: i fantasmi storici di Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella notte di Halloween, la più terrificante dell’anno, non poteva mancare una visita guidata alla scoperta dei “fantasmi storici” che ancora oggi sembrano popolare Roma. Un itinerario tra fantasia e realtà ci condurrà nei luoghi magici ed esoterici della Capitale, andando alla ricerca delle Romatoday.it - Speciale Halloween: i fantasmi storici di Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella notte di, la più terrificante dell’anno, non poteva mancare una visita guidata alla scoperta dei “” che ancora oggi sembrano popolare. Un itinerario tra fantasia e realtà ci condurrà nei luoghi magici ed esoterici della Capitale, andando alla ricerca delle

Halloween 2024 a Roma : i migliori parchi a tema e le attrazioni più spaventose e particolari che non puoi perdere! - Le attrazioni includono giganti zucche, trampolieri e ballerine spaventose, oltre a percorsi horror come “Isteria” e “Galeone Maledetto”. Tra le attrazioni imperdibili troviamo la Horror House, ispirata alle pellicole horror più famose, e il nuovo Hotel Transilvania, dove nulla è come sembra. MagicLand: attrazioni e Día de Muertos Foto Fonte- MagiclandFino al 3 novembre, MagicLand propone oltre 20 attrazioni a tema, tra cui 6 horror house e 2 percorsi per famiglie. (Gaeta.it)

Negozi di costume di Halloween a Roma - ecco dove trovare i costumi più originali - Roma In Maschera Negozio situato in zona Trastevere, è conosciuto come uno dei più grandi store della Capitale, presente sul mercato da oltre 25 anni. Dove comprare le maschere più terrificanti per Halloween? Ecco 4 posti che soddisferanno le vostre richieste Una domanda inizia ad echeggiare nella mente di tutti: cosa mi metterò ad Halloween? Che si voglia o meno le occasioni per mascherarsi si presenteranno a chiunque. (Funweek.it)

Ricco programma per “Halloween for Family” al Parco Zoomarine di Roma - Non mancheranno le dimostrazioni educative con gli animali ovviamente a tema, le giostre e le attrazioni, lo show dei tuffi della Ciurma Maledetta, il Topo Gigio Show, e i due nuovi show tematici a cura della compagnia artistica/teatrale “Circo Bianco”. Ci sarà anche spazio per i più grandi con i percorsi horror “Isteria” e “Galeone Maledetto” e Zombie Paintball Hunt, esperienza adrenalinica e divertente nella quale i visitatori dovranno combattere per la loro sopravvivenza contro zombie affamati, che possono essere sconfitti soltanto lavorando in squadra e sparando colore a più non posso. (Lopinionista.it)