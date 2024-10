Spara al figlio 25enne durante la battuta di caccia: giovane ferito, indaga la Procura (Di giovedì 24 ottobre 2024) ASIAGO (VICENZA) - indaga la Procura di Vicenza su un incidente di caccia avvenuto la mattina di mercoledì 23 ottobre nell'Asiaghese, dove un 61enne ha impallinato il figlio di 25 anni, Ilgazzettino.it - Spara al figlio 25enne durante la battuta di caccia: giovane ferito, indaga la Procura Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ASIAGO (VICENZA) -ladi Vicenza su un incidente diavvenuto la mattina di mercoledì 23 ottobre nell'Asiaghese, dove un 61enne ha impallinato ildi 25 anni,

Padre spara al figlio durante una battuta di caccia - il giovane finisce in ospedale - Doveva essere una battuta di caccia e invece si è trasformata in una tragedia sfiorata. . . Verso le 10 il genitore, un 61enne, nel tentativo di colpire una preda ha impallinato il giovane 25enne. . Mercoledì mattina padre e figlio sono usciti con le doppiette nei boschi dell’Altopiano, zona Barenthal. (Vicenzatoday.it)

