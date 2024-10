Quotidiano.net - Segno più per ore lavorate e lavoratori nel settore

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Analizzando il numero delle orenel primo semestre dell'anno in corso, si può affermare che l’attività edilizia in Italia sia cresciuta del 4% rispetto al medesimo periodo di riferimento nel 2023. La ricaduta positiva, ovviamente, è in termini di occupazione, con un numero medio diattivi aumentato del 5,3%. Rispetto al 2022, poi, l'incremento delle ore è stato del 6% e quello deiaddirittura del 9%. È quanto emerge dal quadro presentato a Bologna nell’ambito del Saie, durante il convegno promosso e organizzato da Cnce dedicato a “Vent’anni di Durc–La regolarità contributiva fattore centrale per una competizione trasparente tra le imprese e a garanzia di un lavoro sano”. A livello regionale, si è registrata una flessione di attività in alcune province del Piemonte e in Valle d’Aosta, mentre è stato generalmente buono l'andamento in tutto il Veneto.