Le parole di Gisèle Pelicot al marito e agli stupratori che “sono in casa” al processo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gisèle Pelicot ha parlato per la seconda volta al processo che, ad Avignone, vede imputati suo marito e altri 51 uomini, accusati di averla stuprata per anni nella sua casa. Pelicot, oggi 71enne, per quasi dieci anni, dal 2011 al 2020, è stata sistematicamente drogata con del Tavor dal marito Dominique, per fare in modo che fosse priva di conoscenza mentre degli uomini, che lui conosceva via chat sul sito Coco.fr, entravano nella loro casa e la abusavano sessualmente. News.robadadonne.it - Le parole di Gisèle Pelicot al marito e agli stupratori che “sono in casa” al processo Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha parlato per la seconda volta alche, ad Avignone, vede imputati suoe altri 51 uomini, accusati di averla stuprata per anni nella sua, oggi 71enne, per quasi dieci anni, dal 2011 al 2020, è stata sistematicamente drogata con del Tavor dalDominique, per fare in modo che fosse priva di conoscenza mentre degli uomini, che lui conosceva via chat sul sito Coco.fr, entravano nella loroe la abusavano sessualmente.

Gisèle Pelicot al marito in aula : “Come hai potuto farmi questo? Abbiamo 3 figli e 7 nipoti” - Volevo che tutte le donne vittime di violenze dicessero: ‘Se lei ce l’ha fatta, possiamo farlo anche noi’. Per questo ho chiesto che il processo per gli stupri di Mazan non si svolgesse a porte chiuse nonostante la scabrosità dei racconti e delle immagini mostrate in aula. Questo ha portato gli investigatori a indagare, scoprendo immagini e video delle violenze, che il marito archiviava accuratamente con riferimenti agli stupratori coinvolti. (Thesocialpost.it)

Sedata e stuprata dal marito e da 50 uomini - Gisèle Pelicot : «Questo processo serva alle donne a capire che la vergogna non è nostra - è loro» - Gisèle Pelicot lo ha detto al processo contro l'ex marito che l'ha drogata per violentarla e farla stuprare. «Sono una donna totalmente distrutta». . Ha spiegato aver voluto un processo a porte aperte perché «tutte le donne vittime di stupro dicano a se stesse: “L'ha fatto la signora Pelicot, possiamo farlo”». (Vanityfair.it)

Stuprata da 50 uomini - Gisèle Pelicot al marito : “Abbiamo figli e nipoti - come hai potuto farmi questo?” - La donna, che veniva violentata in stato di incoscienza, si è rivolta all'ex marito, Dominique Pelicot. . "Come hai potuto tradirmi in questo modo?". Gisèle Pelicot si è rivolta per la prima volta al marito durante il suo intervento nell'aula di tribunale in Francia dove si sta svolgendo il processo per le violenze sessuali da parte di 50 uomini ingaggiati dal partner. (Fanpage.it)