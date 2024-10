"La Curva Nord è la casa di Mimmo". Gli Ultras scoprono la targa per il capo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica, prima della parrtita con il Milan Futuro, per i tifosi biancorossi sarà un grande giorno, tutto dedicato a Mimmo Pucciarini, capo della Curva Nord biancorossa, scomparso il primo gennaio scorso. Gli Ultras biancorossi (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno) hanno annunciato che sarà scoperta una targa nel settore che è stato per tutta la vita la sua “casa“. Nella Curva Nord, dal 2007 intitolata all’ex presidente Spartaco Ghini, da domenica ci sarà, intanto, una targa per Mimmo. In una nota, gli Ultras annunciano l’evento. “Da quel giorno di gennaio in cui, per l’ultima volta, Mimmo ha lasciato il Curi, tra il calore, le lacrime e l’abbraccio della sua gente, i gruppi della Nord hanno avuto un obbiettivo su tutti: Curva Nord Mimmo Pucciarini. Sport.quotidiano.net - "La Curva Nord è la casa di Mimmo". Gli Ultras scoprono la targa per il capo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica, prima della parrtita con il Milan Futuro, per i tifosi biancorossi sarà un grande giorno, tutto dedicato aPucciarini,dellabiancorossa, scomparso il primo gennaio scorso. Glibiancorossi (Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX Giugno) hanno annunciato che sarà scoperta unanel settore che è stato per tutta la vita la sua ““. Nella, dal 2007 intitolata all’ex presidente Spartaco Ghini, da domenica ci sarà, intanto, unaper. In una nota, gliannunciano l’evento. “Da quel giorno di gennaio in cui, per l’ultima volta,ha lasciato il Curi, tra il calore, le lacrime e l’abbraccio della sua gente, i gruppi dellahanno avuto un obbiettivo su tutti:Pucciarini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia - nasce la Curva Nord Mimmo Pucciarini - E così gli Ultras Perugia hanno annunciato che domenica prossima, prima della. . Il ricordo di Domenico Pucciarini, da tutti conosciuto come Mimmo, lo storico capo ultras del Perugia scomparso lo scorso 1° gennaio dopo una lunga malattia, è sempre vivo nei ricordi di tutto l'ambiente biancorosso. (Perugiatoday.it)

Per Atalanta Celtic pronta una nuova grande coreografia in Curva Nord. Il comunicato degli ultras nerazzurri - Grandi partita uguale a grandissime coreografie sugli spalti. Per l’occasione, gli ultras nerazzurri stileranno una coreografia nella […]. Atalanta Celtic, gli ultras nerazzurri esibiranno una coreografia in Curva Nord per trascinare Lookman e compagni alla vittoria Atalanta Celtic è alle porte, e per l’occasione il popolo nerazzurro non vuole mancare assolutamente all’ennesimo appuntamento con la storia. (Calcionews24.com)

Roma-Inter - la ‘fu Curva Nord’ si dà una nuova veste : le novità - Nello specifico, sono stati presentati per la sfida dell’Olimpico dei nuovi striscioni e una bandiera con il nuovo nome. Roma-Inter rappresenterà l’esordio per la nuova curva dei nerazzurri. Tagliando definitivamente rispetto a una vicenda che ha scosso il mondo del calcio e, soprattutto, le tifoserie di Inter e Milan. (Inter-news.it)