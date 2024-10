Irpet, turismo toscano in chiaroscuro. Bene il flusso dall’estero ma mancano gli italiani (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Il turismo in Toscana ha vissuto una fase di luci e ombre nei primi otto mesi del 2024. Secondo i dati della nota congiunturale di Irpet, se da un lato il flusso di turisti stranieri ha contribuito a mantenere stabile il settore, dall'altro si registra una significativa contrazione della domanda interna, da parte dei turisti italiani e dei toscani stessi. Un quadro complesso: flussi turistici e presenze Le presenze turistiche nei primi sette mesi del 2024 mostrano un lieve aumento complessivo rispetto al 2023 (+0,5%), superando di poco i livelli pre-pandemia. Questo risultato positivo nasconde una serie di criticità, in particolare nei mesi estivi. A giugno e luglio 2024, il calo delle presenze ha raggiunto rispettivamente il -6,2% e il -5%, con una decisa flessione nel turismo interno. Lanazione.it - Irpet, turismo toscano in chiaroscuro. Bene il flusso dall’estero ma mancano gli italiani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Ilin Toscana ha vissuto una fase di luci e ombre nei primi otto mesi del 2024. Secondo i dati della nota congiunturale di, se da un lato ildi turisti stranieri ha contribuito a mantenere stabile il settore, dall'altro si registra una significativa contrazione della domanda interna, da parte dei turistie dei toscani stessi. Un quadro complesso: flussi turistici e presenze Le presenze turistiche nei primi sette mesi del 2024 mostrano un lieve aumento complessivo rispetto al 2023 (+0,5%), superando di poco i livelli pre-pandemia. Questo risultato positivo nasconde una serie di criticità, in particolare nei mesi estivi. A giugno e luglio 2024, il calo delle presenze ha raggiunto rispettivamente il -6,2% e il -5%, con una decisa flessione nelinterno.

