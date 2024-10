Giovanni Veronesi sciatore mancato: “Volevo essere Thoeni, ora lo racconto al cinema” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 - Giovanni Veronesi, il regista di ’Manuale d’amore’ e di ’Romeo è Giulietta’, una delle più interessanti commedie di questa stagione, lo sceneggiatore di tanti film di Francesco Nuti, stava per diventare tutta un’altra cosa. Uno sciatore. “Ogni fine settimana, da ragazzino, andavo a fare le gare. Amavo lo sci alla follia: e lo amavo per via di quei campioni, Gustav Thoeni, Piero Gros, Paolo De Chiesa. Le leggende della valanga azzurra. Volevo essere come loro. E stavo diventando bravino, quando in una gara mi sfracellai orrendamente, davanti agli occhi di mia madre”, dice. “Da allora, la mia carriera di sciatore è finita. Davanti a un ‘Ora basta!’ così deciso, pronunciato da mia madre”. Adesso, tanti anni dopo, Giovanni è tornato a quell’amore, allo sci alpino. Ma da regista. Ha diretto il film ’La valanga azzurra’. Quotidiano.net - Giovanni Veronesi sciatore mancato: “Volevo essere Thoeni, ora lo racconto al cinema” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 -, il regista di ’Manuale d’amore’ e di ’Romeo è Giulietta’, una delle più interessanti commedie di questa stagione, lo sceneggiatore di tanti film di Francesco Nuti, stava per diventare tutta un’altra cosa. Uno. “Ogni fine settimana, da ragazzino, andavo a fare le gare. Amavo lo sci alla follia: e lo amavo per via di quei campioni, Gustav, Piero Gros, Paolo De Chiesa. Le leggende della valanga azzurra.come loro. E stavo diventando bravino, quando in una gara mi sfracellai orrendamente, davanti agli occhi di mia madre”, dice. “Da allora, la mia carriera diè finita. Davanti a un ‘Ora basta!’ così deciso, pronunciato da mia madre”. Adesso, tanti anni dopo,è tornato a quell’amore, allo sci alpino. Ma da regista. Ha diretto il film ’La valanga azzurra’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovanni Veronesi alla Festa del Cinema di Roma con il docufilm ‘La Valanga Azzurra’ : «È stato come coronare un sogno» - The post Giovanni Veronesi alla Festa del Cinema di Roma con il docufilm ‘La Valanga Azzurra’: «È stato come coronare un sogno» appeared first on Funweek. È stato un momento della mia vita bellissimo», ha dichiarato Giovanni Veronesi, riflettendo sull’emozione di incontrare i campioni che ha sempre ammirato. (Funweek.it)

ANSA/ Weekend al cinema, il ritorno di Sorrentino con Parthenope - Ancora una volta il tratto caratteristico dell'inizio della settimana sta ormai alle spalle, ovvero la programmazione di gloriosi titoli del passato proposti nella "ripulita" edizione digitale come ev ... (ansa.it)

Nel “Piccolo Tornado” di Giovanni Toscano: guarda il video in anteprima - "Piccolo Tornado" fa da apripista al nuovo disco di Giovanni Toscano, che arriva dopo l’uscita dell’album d’esordio "Arrogantissimo" ... (billboard.it)

Sci: le squadre senior e Under 23 si allenano allo Stelvio - Alba De Silvestro e Michele Boscacci guideranno il gruppo che comprende anche Giulia Compagnoni, Noemi Junod, Katia Mascherona, Lisa Moreschini, Giulia Murada, Ilaria Veronesi, Rocco Baldini, Nicolò ... (napolimagazine.com)