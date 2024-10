Fincantieri e Viking firmano contratti per due nuove navi da crociera (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fincantieri e Viking hanno annunciato di aver firmato i contratti per la costruzione di due nuove navi da crociera, che si baseranno sulle caratteristiche di successo delle precedenti navi già realizzate nei propri stabilimenti italiani per questo armatore. Le navi saranno consegnate nel 2030. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni standard, è stato definito come grande. Le due realtà hanno inoltre raggiunto un’intesa per ulteriori quattro navi in opzione con consegne previste tra il 2031 e 2032. Le navi saranno sostenibili e con avanzati sistemi di sicurezza Le nuove unità saranno costruite nel rispetto delle norme ambientali e dei regolamenti di navigazione più recenti e saranno equipaggiate con i più avanzati sistemi di sicurezza. Lettera43.it - Fincantieri e Viking firmano contratti per due nuove navi da crociera Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)hanno annunciato di aver firmato iper la costruzione di dueda, che si baseranno sulle caratteristiche di successo delle precedentigià realizzate nei propri stabilimenti italiani per questo armatore. Lesaranno consegnate nel 2030. Il valore dell’accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni standard, è stato definito come grande. Le due realtà hanno inoltre raggiunto un’intesa per ulteriori quattroin opzione con consegne previste tra il 2031 e 2032. Lesaranno sostenibili e con avanzati sistemi di sicurezza Leunità saranno costruite nel rispetto delle norme ambientali e dei regolamenti digazione più recenti e saranno equipaggiate con i più avanzati sistemi di sicurezza.

