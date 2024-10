Etile Carpenè, morto il papà del prosecco, aveva 80 anni. La cantina di famiglia fu la prima al mondo a produrre le rinomate bollicine (Di giovedì 24 ottobre 2024) CONEGLIANO (TREVISO) - E' morto a 80 anni il "padre" del prosecco Etile Carpenè, presidente della cantina Carpené Malvolti, la prima cantina che iniziò a produrre Ilgazzettino.it - Etile Carpenè, morto il papà del prosecco, aveva 80 anni. La cantina di famiglia fu la prima al mondo a produrre le rinomate bollicine Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CONEGLIANO (TREVISO) - E'a 80il "padre" del, presidente dellaCarpené Malvolti, lache iniziò a

Necrologio: la scomparsa di Etile Carpenè - La famiglia Carpenè e i dipendenti della Carpenè Malvolti annunciano la scomparsa di Etile Carpenè, avvenuta il 23 ottobre 2024 a Conegliano ... (newsfood.com)

Etile Carpené, morto il papà del prosecco, aveva 80 anni. La cantina di famiglia fu la prima al mondo a produrre le rinomate bollicine - Etile è mancato ieri (23 ottobre ... e all’amore per la terra in cui aveva deciso di far crescere la propria storica cantina». «La sua vita è simbolo di quello che io chiamo "Dna veneto", fatto di ... (ilgazzettino.it)

Morto a 80 anni Etile Carpené, il padre del Prosecco - È morto a 80 anni Etile Carpené, il padre del prosecco. A darne notizia è stata la stessa cantina Carpené Malvolti, la prima cantina che iniziò a produrre le rinomate bollicine, nel lontano 1868. (tg24.sky.it)