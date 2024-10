Conte: «Inter-Juventus? Non guardo le avversarie, penso a noi!» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Conte ha detto la sua su Inter-Juventus, partita della nona giornata di Serie A. Il tecnico del Napoli ha la testa solo sul Lecce. CONCENTRATO SUL LECCE – Sabato ci sarà Napoli-Lecce al Diego Armando Maradona. Antonio Conte, a due giorni dalla partita, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche alla domanda su Inter-Juventus: «Non penso alle squadre avversarie, penso solamente alla nostra partita e questo deve essere normale per me e per tutto l’ambiente. Perché la partita ci permette, in caso di vittoria, di incrementare punti che ci potranno tornare utili nei momenti in cui ci saranno difficoltà. Siamo concentrati esclusivamente sulla nostra partita di sabato, per continuare a fare questo percorso nel migliore dei modi, sapendo che ci potrebbero essere anche delle difficoltà». Inter-news.it - Conte: «Inter-Juventus? Non guardo le avversarie, penso a noi!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha detto la sua su, partita della nona giornata di Serie A. Il tecnico del Napoli ha la testa solo sul Lecce. CONCENTRATO SUL LECCE – Sabato ci sarà Napoli-Lecce al Diego Armando Maradona. Antonio, a due giorni dalla partita, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche alla domanda su: «Nonalle squadresolamente alla nostra partita e questo deve essere normale per me e per tutto l’ambiente. Perché la partita ci permette, in caso di vittoria, di incrementare punti che ci potranno tornare utili nei momenti in cui ci saranno difficoltà. Siamo concentrati esclusivamente sulla nostra partita di sabato, per continuare a fare questo percorso nel migliore dei modi, sapendo che ci potrebbero essere anche delle difficoltà».

L’intervento di Luigi Garzya a Delietta Gol : “Ero con Conte quando è stato chiamato dal Napoli” - Antonio è un professionista che stabilisce subito le fondamenta per il suo progetto e lavora con grande serietà, ma pretende sempre che i ruoli vengano rispettati. Durante il suo intervento, Garzya ha ricordato i tempi in cui militava nel Lecce accanto ad Antonio Conte e Moriero. La scelta per Napoli Garzya ha anche parlato della decisione di Conte di accettare la sfida di allenare il Napoli, sottolineando che i due si sono confrontati più volte prima che Antonio prendesse la sua decisione. (Terzotemponapoli.com)