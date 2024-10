Chiude la via Litoranea: va ricostruito un ponte (Di giovedì 24 ottobre 2024) La temporanea sospensione del trasporto pubblico che all’inizio della stagione balneare ha interessato la via Litorale è stato solo un antipasto. I problemi che avevano imposto il divieto di percorrenza ai mezzi pesanti, autobus inclusi, non sono infatti stati risolti. Riguardano tre ponti che Romatoday.it - Chiude la via Litoranea: va ricostruito un ponte Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La temporanea sospensione del trasporto pubblico che all’inizio della stagione balneare ha interessato la via Litorale è stato solo un antipasto. I problemi che avevano imposto il divieto di percorrenza ai mezzi pesanti, autobus inclusi, non sono infatti stati risolti. Riguardano tre ponti che

