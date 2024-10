Chi erano Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, vittime dell’esplosione dello stabilimento Toyota di Bologna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzo Cubello e Fabio Tosi sono le due vittime dell’esplosione di ieri, mercoledì 23 ottobre, allo stabilimento della Toyota Material Handling di Borgo Panigale, alle porte di Bologna. Entrambi bolognesi: il primo, di 37 anni, è morto sul colpo mentre il secondo, 34 anni, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Un compressore nel reparto logistica sarebbe saltato in aria, facendo collassare parte del capannone dove si trovavano gli operai. Oltre a Cubello e Tosi, sono undici i feriti di cui due gravi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Biennale dell’Economia cooperativa di Legacoop nel capoluogo emiliano, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà «ai feriti e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo e di questa ennesima tragedia sul lavoro. Non ci sono più parole adeguate per esprimere allarme e angoscia». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024)sono le duedi ieri, mercoledì 23 ottobre, allodellaMaterial Handling di Borgo Panigale, alle porte di. Entrambi bolognesi: il primo, di 37 anni, è morto sul colpo mentre il secondo, 34 anni, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Un compressore nel reparto logistica sarebbe saltato in aria, facendo collassare parte del capannone dove si trovavano gli operai. Oltre a, sono undici i feriti di cui due gravi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Biennale dell’Economia cooperativa di Legacoop nel capoluogo emiliano, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà «ai feriti e alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo e di questa ennesima tragedia sul lavoro. Non ci sono più parole adeguate per esprimere allarme e angoscia».

Il giorno dopo la tragedia, colleghi e amici si sono radunati davanti allo stabilimento. Diversi mazzi di fiori sono stati lasciati accanto ai cancelli. "È il minimo che potessi fare", ha detto a Bologna Today una lavoratrice che era presente durante l'esplosione.

"Ci conoscevamo da anni. Non mi sembra possibile. È ovvio che ora si faranno tutte le considerazioni del caso: si parla di un compressore, ma io non so se effettivamente ci fosse o sia quello la causa. Anche a me è successo magari di essermi fatto male, ma nulla di che. Lui doveva essere l'ultimo della lista."

