Inter-news.it - Carlos Augusto, l’infortunio sarà grave? ‘Si intuisce una cosa!’ – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter esce anche con una cattiva notizia da Berna, nonostante la vittoria in extremis contro lo Young Boys in Champions League. Ansia dopodi. EMERGENZA – Dire che non è un periodo fortunato per l’Inter, in ottica infortuni, è come usare un eufemismo. Praticamente, per i nerazzurri si sta verificando un infortunio a partita. E dopo gli allarmi di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu durante Roma-Inter, eccone un altro nella sfida di Champions League a casa dello Young Boys:per. Il laterale brasiliano, ieri titolare al Wankdorf Stadion di Berna, ha giocato al posto di Federico Dimarco fin quando al 53? ha dovuto dare forfait per un apparente problema ai flessori della coscia sinistra. Filtrano cattive sensazioni.