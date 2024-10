Briciole alla sanità Governo stanzia 13 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio

Briciole alla sanità, Governo stanzia 1,3 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo un primo testo della Manovra 2025 e in questo il Governo conferma di aver stanziato 1,3 miliardi di euro (in più) per il Sistema sanitario nazionale (Ssn) nel 2025. Le promesse erano però ben diverse. Nonostante l’impegno dichiarato a investire oltre 3 miliardi per nuove assunzioni di personale sanitario, la Manovra si ferma a una cifra che è insufficiente per affrontare le numerose criticità. Per il settore, per usare le parole dei sindacati, si tratta dell’ennesima delusione. Nessuna svolta nella sanità: promesse non mantenute Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva promesso una “svolta” con oltre 3 miliardi di euro per rafforzare la sanità pubblica e reclutare nuovi medici e infermieri. La realtà della Manovra finanziaria racconta un’altra storia. Quifinanza.it - Briciole alla sanità, Governo stanzia 1,3 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo un primo testo della Manovra 2025 e in questo ilconferma di averto 1,3di(in più) per il Sistema sanitario nazionale (Ssn) nel 2025. Le promesse erano però ben diverse. Nonostante l’impegno dichiarato a investire oltre 3per nuove assunzioni di personale sanitario, la Manovra si ferma a una cifra che è insufficiente per affrontare le numerose criticità. Per il settore, per usare le parole dei sindacati, si tratta dell’ennesima delusione. Nessuna svolta nella: promesse non mantenute Il ministro della Salute, Orazio Schillaci,promesso una “svolta” con oltre 3diper rafforzare lapubblica e reclutare nuovi medici e infermieri. La realtà della Manovra finanziaria racconta un’altra storia.

Briciole alla sanità - governo stanzia 1 - 3 miliardi di euro ma ne aveva promessi il doppio - La tensione culminerà con la mobilitazione di medici, infermieri e altre sigle sindacali che hanno già annunciato proteste a partire dal 13 novembre con un’altra manifestazione a Roma, seguita dallo sciopero generale il 20 novembre. L’aumento netto della spesa sanitaria, secondo le stime, ammonta a solo lo 0,4% del Pil, ben lontano dalle necessità di un settore che soffre da anni di sotto-finanziamento cronico. (Quifinanza.it)

