Astronauti delle agenzie spaziali internazionali in visita al Museo del Cenacolo Vinciano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Astronauti provenienti da 13 nazioni diverse, i protagonisti delle missioni spaziali, in ammirazione e contemplazione davanti all’Ultima cena di Gesù, il capolavoro di Leonardo da Vinci del Rinascimento italiano. È successo a Milano durante la 75esima edizione dello IAC 2024, la conferenza internazionale di Astronautica organizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.Sky Tg24 ha seguito le varie tappe del viaggio degli Astronauti direttamente con loro a bordo di un pullman che li ha portati in giro tra Lombardia e Piemonte. La meta finale è stata la visita esclusiva al Cenacolo Vinciano, l’affresco realizzato nel refettorio di Santa Maria delle Grazie che attira ogni giorno centinaia di visitatori. Tg24.sky.it - Astronauti delle agenzie spaziali internazionali in visita al Museo del Cenacolo Vinciano Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)provenienti da 13 nazioni diverse, i protagonistimissioni, in ammirazione e contemplazione davanti all’Ultima cena di Gesù, il capolavoro di Leonardo da Vinci del Rinascimento italiano. È successo a Milano durante la 75esima edizione dello IAC 2024, la conferenza internazionale dica organizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana.Sky Tg24 ha seguito le varie tappe del viaggio deglidirettamente con loro a bordo di un pullman che li ha portati in giro tra Lombardia e Piemonte. La meta finale è stata laesclusiva al, l’affresco realizzato nel refettorio di Santa MariaGrazie che attira ogni giorno centinaia ditori.

