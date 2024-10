Arezzo: fidanzati arrestati sull’A1. In auto avevano 12 chili di marijuana (valore 120mila euro) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Paletta della polizia alzata: alt. Così due fidanzati sono stati sorpresi a viaggiare in autostrada con 12 chili di marijuana. arrestati. E' avvenuto durante un controllo in A1, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino Ovest. Gli agenti hanno provveduto al controllo di una Citroen C3, piuttosto malandata, che viaggiava in direzione sud L'articolo Arezzo: fidanzati arrestati sull’A1. In auto avevano 12 chili di marijuana (valore 120mila euro) proviene da Firenze Post. .com - Arezzo: fidanzati arrestati sull’A1. In auto avevano 12 chili di marijuana (valore 120mila euro) Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Paletta della polizia alzata: alt. Così duesono stati sorpresi a viaggiare instrada con 12di. E' avvenuto durante un controllo in A1, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino Ovest. Gli agenti hanno provveduto al controllo di una Citroen C3, piuttosto malandata, che viaggiava in direzione sud L'articolo. In12di) proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due fidanzati arrestati in A1 : trasportavano 12 chili di marijuana - I due giovani - con alle spalle già qualche precedente - sono stati quindi arrestati, condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. A bordo una coppia: il conducente di 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia e a fianco la giovane fidanzata italiana di 23 anni. (Lanazione.it)

Truffano 88enne fingendosi avvocati : fidanzati arrestati - Viaggiavano portandosi dietro il bottino di una truffa appena messa a segno ai danni di un'anziana. Ma la Polizia Stradale li ha fermati per un controllo e loro, coppia di fidanzatini, sono finiti in manette. Sono stati gli agenti della sottosezione di Battifolle a recuperare in Autostrada del... (Arezzonotizie.it)

Fidanzati truffatori col trucco del falso avvocato. Arrestati dopo il raggiro - La signora, tornata in possesso dei suoi averi e sorpresa da tanta velocità nella soluzione della vicenda, non ha trovato le parole per ringraziare i poliziotti che ha voluto stringere in un abbraccio. . Nella borsa della truffatrice è stato trovato anche il foglio scritto dalla vittima durante la telefonata. (Lanazione.it)