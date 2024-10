Appalti pilotati finanziati dal Pnrr, arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano (Fratelli d’Italia), è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine legata a presunti Appalti pilotati finanziati dal Pnrr. Il provvedimento è stato firmato dalla giudice delle indagini preliminari di Frosinone, Ida Logoluso, su richiesta della Procura Europea, che ha coordinato l’inchiesta denominata The Good Lobby. Oltre al sindaco, altre 13 persone risultano indagate, tra cui due geometri comunali, tre ingegneri, due architetti, due commercialisti, un avvocato e due imprenditori. Per tre dei professionisti coinvolti è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, mentre per altri due e una cooperativa è stato emesso il divieto di partecipare a gare d’appalto. Lettera43.it - Appalti pilotati finanziati dal Pnrr, arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)di(Fratelli d’Italia), è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine legata a presuntidal. Il provvedimento è stato firmato dalla giudice delle indagini preliminari di Frosinone, Ida Logoluso, su richiesta della Procura Europea, che ha coordinato l’inchiesta denominata The Good Lobby. Oltre al, altre 13 persone risultano indagate, tra cui due geometri comunali, tre ingegneri, due architetti, due commercialisti, un avvocato e due imprenditori. Per tre dei professionisti coinvolti è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, mentre per altri due e una cooperativa è stato emesso il divieto di partecipare a gare d’appalto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto all’Anas - la Procura di Milano indaga nove persone per presunti appalti pilotati in cambio di mazzette - Stando a quanto trapela, l’ipotesi alla base dell’inchiesta è che alcuni appalti per la realizzazione di strade siano stati pilotati in cambio di mazzette. . Sono in corso perquisizioni e acquisizioni di documenti della Guardia di Finanza nelle sedi di Anas di Milano e Roma e di un’altra società di Torino. (Lanotiziagiornale.it)