Agricoltura | a Bari buyer esteri alla scoperta dell’uva da tavola italiana

(Adnkronos) – In occasione della prima edizione di "Luv", la fiera europea interamente dedicata alla filiera dell'uva da tavola, si è svolta a Bari un'attività di incoming per buyer e importatori esteri, organizzata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con Ismea. L'iniziativa, denominata "Table Grape Business Tour", segue di qualche settimana

Buyer dal mondo a Bari per scoprire l'uva da tavola italiana - Tre giorni per scoprire l'uva da tavola italiana. Buyer e importatori sono arrivati a Bari dal Medio Oriente, Canada, Asia e Europa, in occasione della prima edizione di 'Luv', la fiera europea ... (ansa.it)