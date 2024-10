Adesso la Fiorentina ha messo le marce alte | a San Gallo Palladino cerca conferme

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con lo 0-6 di Lecce in saccoccia e in generale dieci punti nelle ultime quattro di campionato, ladiè una squadra e hale. Si vola dunque a Sanper una trasferta europea nel giardino di casa della Conference League, con l’obiettivo di vincere contro una formazione comunque insidiosa come quella svizzera, per dare continuità allo striminzito, ma comunque importante in quel momento, 2-0 ai The New Saints dell’esordio. Del resto, il grande sogno dei gigliati è ritrovarsi ancora una volta in finale, sarebbe la terza consecutiva, questa volta per provare a portarsi a casa il trofeo. Dopo l’avvio balbettante tante nubi si erano addensate sul nuovo progetto viola, e il pessimismo aveva preso il sopravvento.