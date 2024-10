Vuelle Spiro Leka prova a voltare pagina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E adesso, testa bassa e pedalare. Se poi è vero, come ha raccontato ai tifosi domenica scorsa Rino De Laurentiis (al quale è stata recapitata una lettera di richiamo dal club), che finora gli allenamenti sono stati di bassa qualità, a maggior ragione. Strano, però, che nessuno se ne sia accorto da agosto ad oggi: dagli assistenti al preparatore, fino ai dirigenti che quotidianamente stanno in palestra con la squadra, per finire con gli stessi giocatori, tutta gente con una certa esperienza, sia anagrafica che cestistica, che avrebbe anche potuto essere meno passiva e magari suggerire correttivi col giusto spirito di partecipazione che dev’esserci all’interno di una squadra. Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Spiro Leka prova a voltare pagina Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E adesso, testa bassa e pedalare. Se poi è vero, come ha raccontato ai tifosi domenica scorsa Rino De Laurentiis (al quale è stata recapitata una lettera di richiamo dal club), che finora gli allenamenti sono stati di bassa qualità, a maggior ragione. Strano, però, che nessuno se ne sia accorto da agosto ad oggi: dagli assistenti al preparatore, fino ai dirigenti che quotidianamente stanno in palestra con la squadra, per finire con gli stessi giocatori, tutta gente con una certa esperienza, sia anagrafica che cestistica, che avrebbe anche potuto essere meno passiva e magari suggerire correttivi col giusto spirito di partecipazione che dev’esserci all’interno di una squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vuelle Spiro Leka prova a voltare pagina - Il coach ha iniziato ieri la sua prima settimana a tempo pieno: "In questa serie non serve essere belli, rende di più essere sporchi" E adesso, testa bassa e pedalare. Se poi è vero, come ha ... (ilrestodelcarlino.it)

Tram Bologna, aiuti ai commercianti. L’accordo: “Sei milioni in 2 anni per i ‘danni’ dei cantieri” - Rimani aggiornato su Matteo lepore con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è da ... (ilrestodelcarlino.it)

EL - Tiago Splitter: «Messina un genio del basket. TJ Shorts? Una bestia...» - Tiago Splitter è andato vicino al colpo al Forum con il suo Paris Basketball, che solo nel finale è riuscito a battere l'Olimpia. Il coach brasiliano ha parlato di ... (pianetabasket.com)