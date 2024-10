Lapresse.it - Turchia: Tajani, gruppo tecnici italiani al sicuro fuori da luogo sparatoria

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – Oltre a riferire che “non ci sonofra le vittime” dell’attacco di Ankara, il ministro degli Esteri Antonio, parlando su Radio 24 nel programma ‘Nessunè lontano’, ha aggiunto che “ci dovrebbe essere un gruppetto di, che però sono al, in una stanzadaldove c’è stata la”. “Seguiamo in contatto con la nostra ambasciata, minuto per minuto. Siamo vicini al popolo turco per quello che sta accadendo. Sono dei terroristi, non sappiamo chi, ma ogni atto di terrorismo deve essere condannato chiunque sia l’autore”, ha aggiunto