Reazione a Catena rumors su Pino Insegno | ecco chi può prendere il suo posto

A un passo dalla fine di questa edizione di Reazione a Catena, il game show in onda il tardo pomeriggio ogni giorno su Rai 1, iniziano già a circolare voci sul nome del conduttore della prossima stagione. Si vocifera, infatti, che l'attuale presentatore, Pino Insegno, possa non essere confermato al timone del popolare programma della fascia pre-serale. A rivelare che la posizione di Insegno sarebbe in bilico è stato Giuseppe Candela, giornalista del portale di Roberto D'Agostino, Dagospia: "Chi ci sarà alla conduzione? Pino Insegno non è stato ancora confermato e nemmeno silurato", ha scritto. Sul possibile successore di Insegno, invece, Candela ha rivelato che sarebbero tanti i nomi in pole: quelli più caldi però sarebbero quattro.

