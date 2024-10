Quarta tappa della fiera nazionale del vino a Trento: un evento imperdibile per gli appassionati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La fiera nazionale del vino torna a Trento il 26 e 27 ottobre, portando con sé una selezione di vini di alta qualità provenienti da ogni angolo d’Italia. Gli appassionati di enologia avranno l’opportunità di immergersi in una vera e propria esperienza sensoriale, sostenuta dalla volontà di valorizzare i piccoli produttori e le tradizioni vinicole del nostro Paese. Un tour enologico tra le eccellenze italiane Questo evento di grande rilevanza, promosso da Arte del vino, rappresenta una delle tappe del tour enologico che tocca diverse città italiane. L’appuntamento di Trento si svolgerà presso Trento EXPO, in via Briamasco 2, e mira a mettere in luce il lavoro dei piccoli produttori locali, spesso trascurati dai circuiti commerciale tradizionali. Gaeta.it - Quarta tappa della fiera nazionale del vino a Trento: un evento imperdibile per gli appassionati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladeltorna ail 26 e 27 ottobre, portando con sé una selezione di vini di alta qualità provenienti da ogni angolo d’Italia. Glidi enologia avranno l’opportunità di immergersi in una vera e propria esperienza sensoriale, sostenuta dalla volontà di valorizzare i piccoli produttori e le tradizioni vinicole del nostro Paese. Un tour enologico tra le eccellenze italiane Questodi grande rilevanza, promosso da Arte del, rappresenta una delle tappe del tour enologico che tocca diverse città italiane. L’appuntamento disi svolgerà pressoEXPO, in via Briamasco 2, e mira a mettere in luce il lavoro dei piccoli produttori locali, spesso trascurati dai circuiti commerciale tradizionali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiera nazionale del vino a Trento - Dal 26 al 27 ottobre, si terrà a Trento il quarto appuntamento della Fiera Nazionale del Vino, kermesse imperdibile per gli amanti del vino di qualità. Un vero e proprio tour enologico in giro per l’Italia con molte tappe nelle diverse città ... (Trentotoday.it)

Cina : “capitale della porcellana” ospita fiera internazionale ceramica - Nanchang, 18 ott – (Xinhua) – La China Jingdezhen International Ceramic Expo 2024 ha preso il via oggi a Jingdezhen, rinomata in tutto il mondo come “capitale della porcellana”, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. ... (Romadailynews.it)

Cina : “capitale della porcellana” ospita fiera internazionale ceramica - Nanchang, 18 ott – (Xinhua) – La China Jingdezhen International Ceramic Expo 2024 ha preso il via oggi a Jingdezhen, rinomata in tutto il mondo come “capitale della porcellana”, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. L’area espositiva di ... (Romadailynews.it)