Politici di Venezia coinvolti in indagine per un danno erariale di 32 milioni di euro

Politici di Venezia coinvolti in indagine per un danno erariale di 3,2 milioni di euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta riguardante la vendita di Palazzo Poerio Papadopoli a Singapore da parte del Comune di Venezia sta approfondendo aspetti poco chiari e potenzialmente dannosi per le finanze pubbliche. Sedici esponenti della politica e della pubblica amministrazione, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro, si trovano ora sotto la lente d’ingrandimento della Procura regionale della Corte dei Conti. L’accusa è quella di aver causato un danno erariale significativo, stimato in 3,2 milioni di euro, legato a irregolarità nella valutazione del bene. Il contesto della vendita di palazzo poerio papadopoli Palazzo Poerio Papadopoli, storicamente un’importante sede per la Polizia Municipale di Venezia, è stato venduto a Ching Chiat Kwong, un magnate immobiliare di Singapore. Gaeta.it - Politici di Venezia coinvolti in indagine per un danno erariale di 3,2 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta riguardante la vendita di Palazzo Poerio Papadopoli a Singapore da parte del Comune dista approfondendo aspetti poco chiari e potenzialmentesi per le finanze pubbliche. Sedici esponenti della politica e della pubblica amministrazione, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro, si trovano ora sotto la lente d’ingrandimento della Procura regionale della Corte dei Conti. L’accusa è quella di aver causato unsignificativo, stimato in 3,2di, legato a irregolarità nella valutazione del bene. Il contesto della vendita di palazzo poerio papadopoli Palazzo Poerio Papadopoli, storicamente un’importante sede per la Polizia Municipale di, è stato venduto a Ching Chiat Kwong, un magnate immobiliare di Singapore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Corte dei Conti accusa il sindaco Venezia di danno erariale - VENEZIA, 23 OTT - Sedici politici, dirigenti e funzionari del Comune di Venezia sono accusati di aver causato un danno erariale di 3,2 milioni di lire per la vendita di Palazzo Poerio Papadopoli al ... (giornaledibrescia.it)

VENEZIA | LA PRIMA GIORNATA DELL’AUTONOMIA: IL 3 DICEMBRE AVVIO NEGOZIATO SU PROTEZIONE CIVILE - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)

VENEZIA | «LA RIFORMA CALDEROLI PEGGIORA LA VITA A CITTADINI E IMPRESE» - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ... (antennatre.medianordest.it)