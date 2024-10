Ilgiorno.it - Omicidio di Nova Milanese, il sindaco senza parole: “Un episodio sconcertante”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Monza Brianza) – “Sono davvero”. Ildi, Fabrizio Pagani, è sconvolto da quanto appena accaduto nel paese di 23mila abitanti di cui si trova alla guida dal 2018. “Erano tantissimi anni che nel nostro Comune non accadeva un- riflette stupito -. Ero a una riunione all’ospedale di Desio, quando ho saputo della notizia”. E ha aggiunto: “Quando accadono questi atti scellerati non ci sonoper descrivere il dispiacere che si prova. Sono vicino ai famigliari. Anche se pare non andassero d’accordo, è difficile immaginare cosa possano provare in questo momento così difficile”. Ildi, pur essendo profondamente radicato nella sua terra, non aveva mai avuto a che fare con le famiglie coinvolte nella tragedia. “Onestamente non conosco la famiglia - ammette Fabrizio Pagani -.