Mattarella | rinnovo fiducia e riconoscenza alle forze dell’ordine

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – “lae la” anche per “l’impegno nella gestione dei fenomeni migratori di massa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto a una delegazione della Fiep, l’associazione internazionale delle Gendarmerie edi Polizia a statuto militare, ricevuta questo pomeriggio al Quirinale, presenti i vertici dell’Arma dei Carabinieri. La Fiep, ha detto il capo dello Stato, è “un esempio rilevante di collaborazione e dialogo, di sviluppo positivo all’interno della conunità internazionale, in questi 30 anni l’associazione ha fatto un cammino prezioso, con attività importanti e scambio di esperienze per la cooperaizone nell’ambito della sicurezza”.