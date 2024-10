Sport.quotidiano.net - Lornano Badesse al top. Berni: "Siamo la sorpresa"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un buon avvio di campionato per ilnella Prima categoria girone C. La compagine che sta a cuore al patron Stefanoè reduce dall’affermazione di 2-1 sul Fonteblanda e insegue a una lunghezza l’Orbetello, capolista e componente del novero delle favorite al salto in Promozione. Presidente, un ottimo inizio per unche alla vigilia non appariva tra i club più accreditati "In questo periodoun po’ ladel girone C. I pronostici estivi indicavano altre possibili protagoniste all’interno di questo raggruppamento, non certo il. Talvolta non essere troppo considerati diventa quasi un vantaggio E comunque non dimentichiamo che ci troviamo soltanto alla sesta giornata e che dunque non c’è niente di definito negli equilibri del torneo, figuriamoci.