Inseguimento al cardiopalma nel Salento Sfugge all’alt e rischia di travolgere due militari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo quello di appena pochi giorni fa, un altroale ad alta velocità sulle strade del, durato circa cinquanta chilometri, è andato in scena nelle scorse ore ed ha portato all’arresto di un 40enne domiciliato a Soleto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato come Jonathan Sbrò, non si è fermato a un posto di controllo sulla provinciale 363,ezza di Poggiardo,ndo di investire due carabinieri. Alla guida di un veicolo senza patente e accompagnato da una donna, l’uomo ha accelerato cercando di sfuggire alla cattura, seminando il panico sulle strade di Poggiardo e poi dirigendosi verso Nord.al, 40enne ai domiciliari Diverse pattuglie lo hanno inseguito, fino a bloccarloezza di Collemeto.