Ilnapolista.it - Il Napoli risponde a Dalma: la tribuna è sempre aperta per i Maradona (Repubblica)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il: laper i: «Perché non posso entrare nello stadio che porta il nome di mio padre?». Così parlòNereaprima della cerimonia di “PerDiego”. Accuse pesanti considerando quanto conti tuttoraper il. Il club di De Laurentiis ha deciso di non replicare direttamente, ma lo stadio di Fuorigrotta non è off limits per: basta una telefonata e lad’onore è a sua disposizione per qualsiasi partita delcui lei voglia assistere. Il discorso ovviamente riguarda l’ex moglie Claudia Villafane, Gianinna, ma anche Diego junior (che ieri ha firmato come allenatore dell’Ud Ibarra, squadra della terza divisione spagnola), Jana e Diego Fernando, tutti eredi legittimi del Diez.