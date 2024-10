Giulia Salemi incinta, la nuova ecografia svela un nuovo dettaglio del bebè in arrivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giulia Salemi, l’influencer e conduttrice italo-persiana, è incinta ed è ormai al sesto mese di gravidanza, avvicinandosi al settimo. L’attesa del suo primo figlio, avuto insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, sta attirando l’attenzione di tutti i fan che seguono con affetto ogni aggiornamento sui social. Giulia non ha mai nascosto le sue emozioni, condividendo con i follower le gioie e le difficoltà di questa nuova esperienza. Nelle ultime ore, Salemi ha svelato nuovi dettagli sulla crescita del piccolo, raccontando anche di alcuni esami complessi che ha affrontato di recente, e di come lei e Pierpaolo stiano ancora riflettendo sulla scelta del nome del bebè. Tra ecografie e test medici, la 31enne ha passato una giornata impegnativa, ma sempre con il sostegno di Pierpaolo, che le è rimasto accanto in ogni momento. Donnapop.it - Giulia Salemi incinta, la nuova ecografia svela un nuovo dettaglio del bebè in arrivo Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), l’influencer e conduttrice italo-persiana, èed è ormai al sesto mese di gravidanza, avvicinandosi al settimo. L’attesa del suo primo figlio, avuto insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, sta attirando l’attenzione di tutti i fan che seguono con affetto ogni aggiornamento sui social.non ha mai nascosto le sue emozioni, condividendo con i follower le gioie e le difficoltà di questaesperienza. Nelle ultime ore,hato nuovi dettagli sulla crescita del piccolo, raccontando anche di alcuni esami complessi che ha affrontato di recente, e di come lei e Pierpaolo stiano ancora riflettendo sulla scelta del nome del. Tra ecografie e test medici, la 31enne ha passato una giornata impegnativa, ma sempre con il sostegno di Pierpaolo, che le è rimasto accanto in ogni momento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Salemi gelosa della co-protagonista di Rocky: Pretelli tra due fuochi - Pierpaolo Pretelli ha iniziato il tour dello spettacolo Rocky, ma Giulia Salemi non nasconde la sua gelosia per la co-star. Venerdì 18 ottobre, Pierpaolo ... (gossipblog.it)

Giulia Salemi è incinta, ma pare ci sia maretta con Pierpaolo Pretelli: scoppia la gelosia, ecco il motivo - Giulia e Pierpaolo si sono innamorati nella casa del GF Vip, nel 2020. Dopo la fine del reality, la loro coppia si è consolidata, giorno dopo giorno, pur passando qualche crisi. Oggi i due sono più ... (donnapop.it)

Pierpaolo Pretelli debutta come attore in “Rocky – The Musical”, ma scoppia il gossip tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello - Esordio in teatro per Pierpaolo Pretelli, ma scoppia il gossip su Giulia Salemi e Giulia Ottonello, collega dell'attore ... (dailynews24.it)