Furto alla scuola primaria "Caduti della Libertà": comunità sotto shock e indagini in corso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio gravissimo ha scosso la comunità di Pont Canavese, colpendo uno degli enti più fondamentali: la scuola. Nella nottata tra il 21 e il 22 ottobre 2024, la scuola primaria "Caduti della Libertà" è stata vittima di un Furto che ha sottratto attrezzature fondamentali per l'istruzione. Questo evento ha suscitato indignazione tra il corpo docente e le famiglie degli alunni, evidenziando una ferita che va oltre il danno materiale, toccando il cuore della comunità educativa. Un colpo ben organizzato Le prime indagini relative a questo Furto indicano un'esecuzione meticolosa da parte dei ladri, che sembravano avere un'ottima conoscenza della struttura scolastica. Approfittando delle ore notturne, si sono introdotti nell'edificio attraverso una porta posteriore, eludendo così qualsiasi forma di sorveglianza.

