Frecciarossa deragliato | Inversione dei fili nel deviatoio ritenuta impossibile

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È proseguito ieri in tribunale a Lodi il processo per il deragliamento del trenoavvenuto in territorio di Livraga il 6 febbraio 2020. Sono stati sentiti in coppia Fabrizio D’Errico, professore del politecnico, e l’ingegner Roberto Lucani (esperti di lungo corso nelle indagini ferroviarie) che in qualità di consulenti del pm Giulia Aragno, hanno esposto la loro relazione tecnica sull’incidente. Il docente ha spiegato come "viste le cause poteva andare molto peggio, soprattutto per la vicinanza dell’autostrada". In particolare, ci si è concentrati sulche ha provocato l’incidente, e sulle procedure dell’azienda Alstom dedicate ai controlli. Il convoglio era partito da Milano ed era diretto a Salerno.