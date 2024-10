Fondo monetario internazionale rivede al rialzo crescita della Russia al 36% nel 2024 Italia confermata a + 07%

Fondo monetario internazionale rivede al rialzo crescita della Russia al 3,6% nel 2024, Italia confermata a + 0,7% (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il nostro Paese comunque dovrebbe beneficiare della domanda interna per il Pnrr, mentre per la Francia si prospetta un incremento del Pil dell’,1,% sia nel 2024 che nel 2025 Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo la crescita della Russia al 3,6% nel 2024. Un'altra revisione al ria Ilgiornaleditalia.it - Fondo monetario internazionale rivede al rialzo crescita della Russia al 3,6% nel 2024, Italia confermata a + 0,7% Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il nostro Paese comunque dovrebbe beneficiaredomanda interna per il Pnrr, mentre per la Francia si prospetta un incremento del Pil dell’,1,% sia nelche nel 2025 Ilallaal 3,6% nel. Un'altra revisione al ria

