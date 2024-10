Quotidiano.net - Fincantieri costruirà due nuove navi da crociera per Viking

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)hanno annunciato di aver firmato i contratti per la costruzione di dueda, che si baseranno sulle caratteristiche di successo delle precedentigià realizzate nei propri stabilimenti italiani per questo armatore. Lesaranno consegnate nel 2030. Non è stato reso noto il valore dell'accordo ma è stato semplicemente definito "grande".hanno inoltre raggiunto un'intesa per ulteriori 4in opzione con consegne previste tra 2031 e 2032. Si tratta di duedadel segmento piccole dimensioni, cioè con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, in grado di ospitare 998 passeggeri in 499 cabine. Leunità saranno costruite nel rispetto delle norme ambientali e dei regolamenti digazione più recenti e saranno equipaggiate con i più avanzati sistemi di sicurezza.