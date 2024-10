Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus sbanca Belgrado battendo il Partizan 70-69

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Serbia), 23 ottobre 2024 – LaSegafredo Bologna compie una vera e propria impresaildi70-69 e conquista il primo sigillo stagionale indopo quattro ko. A prendere per mano i bianconeri felsinei e a guidarli al successo ci hanno pensato il miglior Will Clyburn da quando veste la casacca della Segafredo (27 punti con 9/12 da due e 3/13 da tre per lui) e Isaia Cordiner, autore di una preziosissima doppia doppia (12 punti conditi con 10 rimbalzi) e anima della rimonta di Bologna partita nel terzo quarto con la Segafredo a -9. Doppia cifra anche per Matt Morgan, mentre nel tabellino delspiccano i 20 punti di Tyrique Jones, visto in passato a Pesaro e i 14 dell’ex di serata Gabriel “Iffe” Lundberg. A partire forte sono stati i serbi che, sulle ali di Sterling Brown hanno dato una prima spallata portandosi sul 13-5.