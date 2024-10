EA FC 25 SBC Aggiornamento Eroi Base Max 88 Soluzioni E Lista Carte (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La SBC Aggiornamento Eroi Base Max 88 è ora disponibile in FC 25. La carta speciale della modalità Ultimate Team può essere riscattata completando la Sfida Creazione Rosa. La SBC può essere riscatta accedendo ad UT fino alle 19:00 di lunedi 28 ottobre. In calce alla notizia potete consultare le migliori Soluzioni per completare la SBC Aggiornamento Eroi Base Max 88 che vi permetterà di ricevere una delle Carte Eroi. Completando la Sfida Creazione Rosa Aggiornamento Eroi Base Max 88 potete ricevere anche dei premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre SBC o rinforzare ulteriormente la vostra squadra. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 SBC Aggiornamento Eroi Base Max 88 Soluzioni E Lista Carte Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La SBCMax 88 è ora disponibile in FC 25. La carta speciale della modalità Ultimate Team può essere riscattata completando la Sfida Creazione Rosa. La SBC può essere riscatta accedendo ad UT fino alle 19:00 di lunedi 28 ottobre. In calce alla notizia potete consultare le miglioriper completare la SBCMax 88 che vi permetterà di ricevere una delle. Completando la Sfida Creazione RosaMax 88 potete ricevere anche dei premi aggiuntivi da utilizzare per completare altre SBC o rinforzare ulteriormente la vostra squadra.

