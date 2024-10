Anticipazionitv.it - Diletta Leotta replica alle accuse sull’abuso dei ritocchini: il forte messaggio della conduttrice

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I telespettatori italiani si ritroveranno prestosul piccolo schermo di Canale 5 per la conduzionenuova edizione de La Talpa. Tuttavia la, ancora prima di essere giudicata per il suo operato, è già finita al centropolemica per alcune sue ultime foto. Quest’ultime, non a caso, hanno spinto gli utenti social ad accusarla di aver esagerato con iestetici. Per qualcuno sarebbe irriconoscibile e ora la diretta interessata ha volutore.: leper il suo aspetto Da qualche giorno a questa parte sta andando in onda il promonuova edizione de La Talpa, la quale verrà condotta da. Una vera e propria novità per i canali Mediaset, che vedranno laper la prima volta alla guida di un reality.