Collaboratrice domestica con conoscenza delle lingue (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 1 Collaboratrice domestica Si cerca una Collaboratrice familiare per famiglia di Bibbiena che si dovrà occupare della gestione dei lavori domestici, dell’assistenza a due figli minori nello svolgimento dei compiti scolastici. E’ richiesta la conoscenza avanzata delle lingue indiana e inglese. Contratto a tempo determinato, part-time 10 ore settimanali suddivise in tre pomeriggi a settimana. Codice: AR-235667. Scadenza: 30 ottobre 1 COLF Si ricerca colf con esperienza per famiglia residente nel comune di Montevarchi. Richiesta conoscenza della lingua hindi. Contratto part time (25 ore/settimanali) a tempo determinato, di 12 mesi. "Offerta di lavoro ai sensi del "Decreto flussi". Codice: AR-235881. Scadenza: 24 ottobre Lanazione.it - Collaboratrice domestica con conoscenza delle lingue Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 1Si cerca unafamiliare per famiglia di Bibbiena che si dovrà occupare della gestione dei lavori domestici, dell’assistenza a due figli minori nello svolgimento dei compiti scolastici. E’ richiesta laavanzataindiana e inglese. Contratto a tempo determinato, part-time 10 ore settimanali suddivise in tre pomeriggi a settimana. Codice: AR-235667. Scadenza: 30 ottobre 1 COLF Si ricerca colf con esperienza per famiglia residente nel comune di Montevarchi. Richiestadella lingua hindi. Contratto part time (25 ore/settimanali) a tempo determinato, di 12 mesi. "Offerta di lavoro ai sensi del "Decreto flussi". Codice: AR-235881. Scadenza: 24 ottobre

