Avetrana – Questa non è Hollywood, il giudice sospende la serie Disney+ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Stefano Di Maria Clamoroso: per la prima volta in Italia un giudice sospende in via cautelare il rilascio di una serie tv. A soli due giorni dall’uscita, accogliendo il ricorso del sindaco di Avetrana, il Tribunale di Taranto ha bloccato il rilascio su Disney + di Avetrana – QUI NON E’ Hollywood, sul Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Stefano Di Maria Clamoroso: per la prima volta in Italia unin via cautelare il rilascio di unatv. A soli due giorni dall’uscita, accogliendo il ricorso del sindaco di, il Tribunale di Taranto ha bloccato il rilascio su Disney + di– QUI NON E’, sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitto Sarah Scazzi, stop alla messa in onda di "Avetrana": cosa è successo - Al giudice - sostiene il sindaco Iazzi-sono apparse legittime le rimostranze del Comune di Avetrana poiché l'operazione avversata potrebbe arrecare pregiudizio alla sua immagine, intesa come ... (corrieredellosport.it)

La serie Disney+ Avetrana - Qui non è Hollywood sull'omicidio Scazzi non andrà in onda. Il tribunale accoglie il ricorso del sindaco - La serie tv Avetrana. Qui non è Hollywood su Sarah Scazzi ... In attesa di capire se la serie televisiva vedrà mai la luce, il giudice Antonio Attanasio ha firmato un provvedimento di sospensione in ... (corrieredellumbria.it)

Avetrana, stop alla serie tv il titolo viene ritenuto offensivo, mentre Misseri si dice sempre colpevole - Lo zio di Sarah solo una settimana fa ha raccontato di essere stato violentato a sei anni, ed di aver tentato di abusare della 15enne quando era già morta, non riuscendovi ... (rtl.it)