Ancora piogge, poi la sorpresa: "Estate di San Martino in anticipo" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il maltempo torna a fare capolino. Gran parte delle regioni italiane dovranno presto fare i conti con una forte fase all'insegna dell'instabilità ed è consigliabile tenere l'ombrello a portata di mano. Lo conferma, parlando con l'Adnkronos, Lorenzo Tedici, esperto del sito ilmeteo.it. "Ancora allerta meteo in Italia nei prossimi giorni con la perturbazione che ha colpito il Sud in risalita verso il Centro-Nord. Ancora piogge nelle prossime ore al Centro, specie Lazio e Toscana, poi purtroppo anche su Emilia Romagna e macchia di leopardo su gran parte del Nord", ha detto. L'allerta rossa, invece, è stata fatta scattare oggi "in Veneto per la piena del fiume Po". Cambio di passo atteso a breve? Da domani piogge si registreranno "Ancora al Centro-Nord, bel tempo al Sud con sole e caldo fuori stagione (vicino ai 27-28°C)", ha spiegato. Iltempo.it - Ancora piogge, poi la sorpresa: "Estate di San Martino in anticipo" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il maltempo torna a fare capolino. Gran parte delle regioni italiane dovranno presto fare i conti con una forte fase all'insegna dell'instabilità ed è consigliabile tenere l'ombrello a portata di mano. Lo conferma, parlando con l'Adnkronos, Lorenzo Tedici, esperto del sito ilmeteo.it. "allerta meteo in Italia nei prossimi giorni con la perturbazione che ha colpito il Sud in risalita verso il Centro-Nord.nelle prossime ore al Centro, specie Lazio e Toscana, poi purtroppo anche su Emilia Romagna e macchia di leopardo su gran parte del Nord", ha detto. L'allerta rossa, invece, è stata fatta scattare oggi "in Veneto per la piena del fiume Po". Cambio di passo atteso a breve? Da domanisi registreranno "al Centro-Nord, bel tempo al Sud con sole e caldo fuori stagione (vicino ai 27-28°C)", ha spiegato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netflix alza ancora i prezzi degli abbonamenti: utenti furiosi - La volontà di Netflix di aumentare gli abbonamenti non è stata accolta di buon grado dagli utenti che ora non hanno scelta. (ilsoftware.it)

Federica Brignone: «A 34 anni sono ancora più tesa a una gara di sci che a Sanremo. Sinner vince ma è umile, un esempio» - La campionessa di sci al via in Coppa del Mondo nel gigante di Soelden:«A volte mi chiedo come sarebbe stata la mia carriera se dieci anni fa avessi avuto la testa che ho ora. Mi faccio tante domande, ... (corriere.it)

Covid 2024: nuove varianti, sintomi oggi, cure, come si previene. Serve ancora il vaccino? - La malattia è ancora pericolosa? E per chi? Quasi tremila persone morte per Covid n ei primi 9 mesi dell'anno, ma si va incontro alla stagione più a rischio. I vaccini proteggono dalle varianti in ... (corriere.it)